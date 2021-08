Crans-Montana (VS) - Le cirque, cet art de plus en plus prisé des jeunes créatifs

Depuis ce mardi et jusqu’au 15 août, Crans-Montana se transforme en Mecque artistique. La station valaisanne accueille, pour la cinquième année, le festival Cirque au sommet. Le rendez-vous fait la part belle aux spectacles professionnels et à la relève, avec la mise sur pied d’un atelier découverte regroupant trente enfants ou ados de 5 à 15 ans,

Un trend qui se confirme

En Suisse, de plus en plus de jeunes sont attirés par le cirque contemporain et les utilisations d’objets tels des pans de tissu, des cordes ou un trampoline pour s’exprimer artistiquement. Majoritairement, ces jeunes sont issus d’un autre sport, notamment de la gymnastique. «Ils bifurquent, à la recherche d’une activité moins rigide, plus créative», estime Jean-Luc Barbezat, cofondateur du festival.