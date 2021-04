Divertissements : Le Cirque du Soleil reprendra ses spectacles dès cet été

La compagnie canadienne a annoncé mercredi la reprise outre-Atlantique de quatre de ses spectacles emblématiques, interrompus pendant plus d'un an en raison de la pandémie.

«C'est le moment que nous attendions tous», s’est réjoui Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil. «Près de 400 jours se sont écoulés depuis l’arrêt forcé de nos opérations, et nous attendions notre retour sur scène avec impatience.» La célèbre troupe canadienne a annoncé mercredi la reprise de quatre de ses spectacles emblématiques, après avoir été en pause en raison de la pandémie.

Les spectacles «Mystère» et «O» reprendront à Las Vegas à partir respectivement du 28 juin et du 1er juillet. La création «Kooza» sera présentée à Punta Cana, en République dominicaine, dès le 25 novembre prochain alors que «Luzia» sera de retour à Londres à partir du 12 janvier 2022. «Je suis fier de la résilience de nos artistes et de nos employés qui ont persévéré dans ces moments difficiles, alors que la fermeture prolongée des salles de spectacles a eu un impact sans précédent sur les arts de la scène», a déclaré Daniel Lamarre.