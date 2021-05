Justice - Le Cirque Knie met à genoux le site Viagogo

Le Tribunal de commerce de Saint-Gall vient de remettre à l’ordre Viagogo, en matière «droit des marques et la concurrence déloyale». Il a interdit à la plateforme de vente en ligne de billets d’indiquer que les représentations du cirque Knie sont complètes tant que des billets sont encore disponibles auprès du point de vente officiel Ticketcorner. En outre, Viagogo ne devra plus utiliser de fausses désignations pour les catégories de prix ou de secteurs (par exemple, «Bloc: places assises circulaires», «Bloc: places assises circulaires supérieures», «Bloc: places assises») ni afficher de faux plans des places offertes sous le chapiteau.

Processus de vente opaque

Le Tribunal de commerce a également estimé que le processus de commande sur le site web de Viagogo était déloyal et qu’il violait en particulier l’exigence de clarté. Il interdit ainsi à Viagogo d’augmenter le prix réel à payer au cours des opérations de validation de commande, et de mettre la pression sur le client en lançant un compte à rebours pour qu’il se dépêche de conclure son achat.

Par ailleurs, il est illégal de faire des déclarations indiquant une forte demande, ou une offre réduite sur le site web (par exemple: «Les billets pour le Cirque Knie sont très demandés», «Il ne reste que 43 billets», «8 zones sont déjà vendues», «Billets très convoités») sans indiquer clairement que cela ne concerne que l’offre sur le site web de Viagogo, ainsi que de combiner ces déclarations avec des boucles d’attente et un compte à rebours de moins de dix minutes. L’arrêt fixe donc également des limites claires pour Viagogo en ce qui concerne la conception du processus de commande ainsi que sur les informations concernant les prix.

Knie satisfait

Le Cirque Knie est particulièrement satisfait de ce jugement car il prend en compte les intérêts des visiteurs et des clients et met un terme aux comportements trompeurs dans la (re)vente de billets. Fredy Knie Jr, président du conseil d'administration de Knie Frères SA, est rassuré par ce jugement. «En ces temps difficiles, il est réjouissant pour tous les visiteurs de savoir qu’un obstacle important a été franchi en ce qui concerne les comportements trompeurs lors de l’achat de billets. Avec ce verdict, ce comportement abusif est nettement désavoué, ce qui constitue pour nous un signe positif pour l’avenir.» Le jugement n’est toutefois pas encore définitif, un recours étant toujours possible.