Suisse : Le Cirque Knie reçoit le Prix du fédéralisme 2020

La Fondation pour la collaboration confédérale a choisi le Cirque Knie, qui est devenu un symbole de cohésion nationale et d’entente, mais aussi d’innovation et d’esprit entrepreneurial.

Aux yeux de la Fondation pour la collaboration confédérale, le Cirque Knie jour un rôle important à rapprocher les Suisses et les régions.

Selon la fondation, le Cirque Knie est devenu un symbole de cohésion nationale et d’entente, mais aussi d’innovation et d’esprit entrepreneurial. «Ces spectacles nous rapprochent, tout comme ils rapprochent nos régions, depuis plus de 100 ans», déclare Pierre Alain Schnegg, membre du conseil de fondation, cité dans le communiqué.