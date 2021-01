Le nouveau plan de la tournée est en préparation et les lieux, le début de la prévente ainsi les points forts du nouveau spectacle seront publiés dès que le lancement aura été approuvé. En 2020, le cirque avait dû annuler sa tournée en Suisse romande et au Tessin, et ce pour la première fois de son histoire. Déjà en raison de la crise du coronavirus, le cirque n’avait pu se produire que dans une douzaine de villes alémaniques durant l’automne.