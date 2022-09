Vaud: Le cirque Knie victime d’un incendie à Nyon

«Une camionnette a pris feu et la cabine d’un camion à proximité s’est embrasée», confirme la police cantonale vaudoise. Le feu s’est déclenché loin du chapiteau, des animaux et des caravanes. Aucun blessé n’est a déplorer. Une fois l’incendie maîtrisé, les deux véhicules ont été évacués et les représentations ont pu reprendre. L’incident n’aura finalement pas d’impact sur la tournée du cirque, qui se rendra à Lausanne lundi.