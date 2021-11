Trafic de cocaïne : Le Clan del Golfo, en Colombie, lié à cinq mafias dans le monde

Le réseau du narcotrafiquant «Otoniel», arrêté le 23 octobre, entretient des connexions avec les cartels de Sinaloa et Jalisco, les mafias calabraise et sicilienne, ainsi que celles des Balkans.

Les réseaux du Clan del Golfo, principal cartel colombien de la cocaïne dont le chef a été capturé le 23 octobre , s’étendent à plus de 28 pays dans le monde et ont noué des alliances avec cinq mafias, a indiqué mercredi le chef de la police colombienne.

«Exportations de cocaïne»

Au Mexique, le Clan del Golfo est lié aux cartels de Sinaloa et de Jalisco nouvelle génération. En Europe, il commerce «avec les mafias calabraise et sicilienne, de même qu’avec les réseaux de narcotrafiquants des Balkans, ces derniers se chargeant de fournir les pays d’Asie et plus particulièrement du Moyen Orient», selon le général Vargas.