People : Le clan Kardashian arrive chez Disney, avec un nouveau projet

Les péripéties de la famille la plus célèbre de la téléréalité seront désormais disponibles sur les plateformes Hulu et Star.

Le clan Kardashian et ses vedettes de téléréalité s’est engagé en faveur du groupe Disney, et va lancer, en 2021, un nouveau programme sur les plateformes Hulu et Star, filiales du groupe de divertissement, qui a annoncé la nouvelle jeudi.