Traditionnellement, c’est le département d’État (ndlr: le Ministère des affaires étrangères) qui prend en charge toutes les communications destinées au président élu. C’est donc en toute logique que de nombreux chefs d’État cherchent à contacter Joe Biden depuis le week-end dernier. Or, l’administration Trump, qui ne veut pas entendre parler de défaite à l’élection présidentielle, interdit au démocrate l’accès aux ressources du département d’État. Des dizaines de messages adressés au président élu sont donc en stand-by, attendant des jours meilleurs.

Un labyrinthe pour accéder à Biden

Joe Biden et son équipe sont certes parvenus à entrer en contact avec certains dirigeants comme Angela Merkel ou Justin Trudeau, mais le fait d’opérer sans le soutien logistique et le service de traduction du département d’État leur complique considérablement la tâche. Conscients de la situation aux États-Unis, certains chefs d’État ont contourné la voie officielle et demandé de l’aide à d’anciens diplomates de l’ère Obama pour transmettre leurs messages à Joe Biden. Certains gouvernements étrangers ont indiqué à CNN qu’ils avaient l’impression de devoir traverser un labyrinthe pour accéder au président élu.