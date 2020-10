Zinédine Zidane, monument du Real Madrid, vit-il ses dernières heures au poste d’entraîneur du club merengue? C’est en tout cas ce qu’avancent plusieurs observateurs et médias espagnols après les défaites concédées en championnat (0-1 à domicile contre Cadix samedi) et en Ligue des Champions (2-3 mercredi contre le Shaktar Donetsk, à Madrid également). Samedi à 16h au Camp Nou de Barcelone, le Real et Zidane n’auront pas d’autre choix que de se racheter lors du «Clasico» face au Barça.