Football – Le Clasico de tous les records se conjugue cette fois au féminin

On croit rêver. Ou peut-être pas et il faut désormais s’habituer à voir les stades se remplir généreusement pour assister à des matches de football féminin. Ce qui n’est de loin pas encore le cas en Suisse, l’est depuis longtemps déjà aux Etats-Unis et dans certains pays européens. Comme en Espagne où le prochain Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid déchaîne la passion du peuple catalan.