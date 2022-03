Football – Le Clasico prend la route de Las Vegas

Il n’y aura pas besoin d’attendre la saison 2022-2023 de Liga pour voir Madrilènes et Barcelonais partager la même pelouse. Le 250e Clasico de l’histoire va déjà avoir lieu en juillet et il investira la ville de Las Vegas au Nevada.

Une partie… remise

Le Real Madrid et le FC Barcelone auraient déjà dû s’affronter dans la cité du jeu en été 2020. Elles auraient dû participer aux festivités mises sur pied pour l’inauguration du tout nouveau stade Allegiant, qui accueille les Raiders de Las Vegas de la National Football League (NFL). Mais le covid est venu bouleverser tous les plans et le Clasico n’a plus quitté le sol espagnol depuis.

Un tournoi face aux clubs milanais

Le stade Allegiant, un lieu spectaculaire construit tout près du mythique Strip de Las Vegas va également servir de cadre pour un tournoi entre clubs espagnols et italiens. En plus du Real et du Barça, l’AC Milan et l’Inter Milan devraient aussi se joindre à la fête.