Valais : Le client d’un guide de montagne meurt après une chute de 240 mètres

Durant la nuit, un guide italien et son client ont quitté la cabane de Valsorey pour atteindre le Combin de Grafeneire dans la matinée. Lors de la descente depuis le Combin de Valsorey, dans le but de rejoindre Le Plateau du Couloir et pour une raison que l’enquête devra déterminer, le client a fait une chute d’environ 240 mètres. Il a été retrouvé sans vie par les secouristes.