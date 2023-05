Interpellation: Le climat favorise les algues bleues, Berne fait le point sur leur danger

Les algues bleues, comme ici dans le lac de Zurich cet hiver, sont parfois rose-rouge et on les appelle alors souvent «sang des Bourguignons».

Les algues bleues ont fait très tôt leur apparition dans les lacs suisses . En janvier déjà, on découvrait des amas dans les lacs de Zoug et Zurich. Une prolifération de cyanobactéries a aussi été observée ces dernières années notamment dans le lac de Neuchâtel, mais aussi à Lugano ou dans les lacs bernois. Raison pour laquelle Manuela Weichelt (Verts/ZG) a interpellé en mars le Conseil fédéral sur le phénomène et sa dangerosité.

Le gouvernement vient de lui répondre. Il explique que c’est le réchauffement des eaux dû au changement climatique qui est à l’origine de cette recrudescence. «Une eau calme et chaude, un fort rayonnement solaire et des nutriments (azote et phosphore) en abondance sont favorables à la prolifération des cyanobactéries», écrit-il. Et de prévenir qu’elles allaient encore proliférer davantage ces prochaines années.