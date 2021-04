Ville de Genève - Le climat peut compter sur 533 nouveaux «alliés»

La végétalisation des quartiers va bon train et la lutte contre le dérèglement climatique compte de nouveaux «alliés incontournables», dixit la Ville de Genève. En novembre dernier , celle-ci avait planifié la mise en terre de 500 nouveaux feuillus ou conifères durant l’hiver. Elle a annoncé lundi que 533 spécimens avaient finalement été plantés, «soit le triple des exercices précédents», s’est réjoui le conseiller administratif Alfonso Gomez, chargé de l’Environnement. Un rythme de croisière que ce dernier entend maintenir ces prochaines années: «Nous visons 30% de surfaces arborisées sur le territoire communal en 2030, contre environ 21% actuellement.»

Abattage «strictement limité»

Le magistrat a rappelé que «les arbres jouent un rôle fondamental dans la réduction des îlots de chaleur et la baisse du niveau de CO₂, tout en favorisant la biodiversité.» Ils offrent aux citadins une meilleure qualité de vie, a conclu l’élu. Désormais, les spécimens de 120 espèces différentes complètent le patrimoine arboricole de la Ville. Lequel a néanmoins perdu des dizaines d’individus, ces derniers mois, tombés notamment sous les dents acérées des tronçonneuses. Les autorités ont juré que depuis juin passé, l’abattage était – et resterait – «strictement limité» aux arbres morts ou malades qui pourraient chuter et ainsi mettre en danger la sécurité des passants.