Football

Le clin d’œil du Barça à Messi pour le Ballon d’or

A la suite de l’annonce de la non-attribution du Ballon d’or en 2020, le club catalan s’est fendu d’une référence à sa star argentine sur Twitter.

Pour la première fois depuis sa création, en 1956, le Ballon d’or ne sera pas décerné cette année. Et ce en raison des conditions particulières dans lesquelles le football mondial est plongé depuis plusieurs mois.

Le club catalan a profité de l’annulation de l’édition 2020 pour rappeler qu’il compte dans ses rangs le tenant du titre et recordman du trophée (6). «Nous comprenons, a-t-il réagi sur son compte Twitter anglophone, le plus suivi avec près de 33 millions d’abonnés. De toute façon, tout le monde sait qui est le meilleur.» Le tout accompagné d’une photo de l’Argentin en compagnie de ses six Ballons d’or, comme pour illustrer l’évidence.