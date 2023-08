Le clip de campagne de l’UDC est supprimé par YouTube

La danse aura été de courte durée. Pour son clip de campagne, l’UDC misait sur une soirée dansante en boîte avec le conseiller national Thomas Matter en guise de DJ. Seul hic: le refrain de la chanson jouée dans le clip ressemblerait étrangement au hit mondialement connu «We Are Family» du groupe Sister Sledge, nous apprend «Blick» mardi. Il n’a pas fallu longtemps avant que Sony réagisse et fasse supprimer la vidéo de la plateforme YouTube pour atteinte aux droits d’auteur.

Le conseiller national Thomas Matter a défendu la production musicale de son parti: «Je connais la chanson de Sister Sledge, c’est d’ailleurs un super morceau. «Das isch d’SVP» a toutefois été écrit spécialement pour ce projet et n’a rien à voir avec «We Are Family». À ce jour, on ne sait pas si le différend entre l’UDC et Sony sera porté devant la justice.