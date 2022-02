Super Bowl : Le clip de «Still D.R.E.» passe le milliard de vues

Plus de 20 ans après sa sortie, le hit de Dr. Dre et Snoop Dogg connaît une seconde vie sur YouTube après le Super Bowl.

Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl , avec Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, 50 Cent et Mary J. Blige, figurait encore à la 2e place du top Tendances sur YouTube? le 20 février 2022, une semaine après avoir été mis en ligne. Ce n’est pas la seule vidéo à être plébiscitée sur la plateforme depuis que le show avec les légendes du hip-hop et du Rn’B s’est tenu. Les clips originaux des morceaux interprétés dans le SoFi Stadium à Los Angeles, en Californie, vivent aussi une seconde jeunesse.

C’est particulièrement le cas pour le clip de «Still D.R.E.», de Dr. Dre et Snoop Dogg, sorti en 1999, qui a vu son nombre de lectures s’envoler et dépasser la symbolique barre du milliard de clics. «Remastérisé en HD pour célébrer le milliard», s’est réjoui Dr. Dre sur YouTube.

Pour l’anecdote, les organisateurs du Super Bowl avaient demandé à Dr. Dre que la phrase «Still not lovin’ police», «je n’aime toujours pas la police» en français, soit sucrée lors du live. Ce qui n’a pas été fait. Snoop Dog n’a pas non plus respecté les consignes en portant du bleu, en faisant un «C» avec la main et en dansant le C-Walk, triple clin d’œil au gang des Crips auquel il a appartenu. À signaler que, pour sa part, Eminem a tenu parole en ne montrant pas son sexe, alors qu’il l’avait envisagé de le faire, et en ne s’agenouillant pas en signe de solidarité avec le joueur Colin Kaepernick, mis au ban par la NFL. Le rappeur a bien posé un genou à terre, mais c’était, selon son entourage, un hommage à Tupac pendant que Dr. Dre jouait quelques notes de «I Ain’t Mad At Cha», titre de l’artiste disparu en 1996.