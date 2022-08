Blackpink: Le clip musical, nouvelle vitrine du luxe

Le clip du groupe de K-pop Blackpink, «Pink Venom», affole les compteurs. En 36 heures, près de 100 millions de personnes avaient déjà vu la vidéo, qui prend des airs de défilé de mode tant les marques que portent les quatre chanteuses sont nombreuses et prestigieuses.

Les marques Saint Laurent, Celine, Chanel ou Dior – qui ont chacune choisi l’un des membres du groupe comme égérie – côtoient des labels coréens et des vêtements traditionnels. Un coup gagnant pour ces labels qui profitent d’une médiatisation monstre. L’année dernière, Blackpink avait fait bondir les ventes des vêtements vus dans leur documentaire sur Netflix, «Light Up the Sky». Mimi Wade, une créatrice britannique qui a vêtu Jennie et Rosé, deux des membres du groupe, plusieurs fois a déclaré à «Women's Wear Daily» que «la réaction des fans a été énorme. Elles ont une grosse influence sur la mode, les gens les regardent et s’inspirent de leurs tenues».

Selon le détaillant de mode en ligne Lyst, les recherches concernant Chanel, Dior, Area, Off-White et MYOB avaient déjà augmenté après la publication du clip «How You Like That», en 2020.

Collaborations depuis les années 1970

Le clip du groupe coréen n’est pas le premier à faire la part belle à la mode. Dans les années 1970, Françoise Hardy était déjà habillée par des créateurs comme Paco Rabanne ou André Courrège. Aujourd’hui, Angèle ou Dua Lipa sont aussi habillées par des marques de luxe, dans leurs clips ou sur scène.

En 2009, Lady Gaga collaborait avec le styliste Alexander McQueen pour les différentes tenues de son clip «Bad Romance».

Beyoncé et Jay-Z ont également mis en scène des vêtements de diverses marques dans le clip de la chanson «Apeshit», tourné au Louvre. Les marques se succèdent autant que les œuvres d’art: Burberry, Versace, Balmain, Alexis Mabille, Peter Pilotto et Messika pour elle, Dries Van Noten, pour lui.

Dans «Stronger», Kanye West portait des lunettes Shutter Shades du créateur franco-américain Alain Mikli. Un succès commercial.

Le clip peut aussi s’avérer être la plateforme idéale pour annoncer une collaboration mode. Par exemple, celle du chanteur Drake et de Nike pour la sortie de la sneaker Hot Step Air Terra Nocta dans le clip «Laugh Now Cry Later».

Les couturiers deviennent réalisateurs

En 1992, Thierry Mugler réalise les costumes et la vidéo de la chanson «Too funky» de George Michael. On y aperçoit les silhouettes en cuir et en métal futuristes chères au couturier.