Jeux : Le cloud gaming de Microsoft débarque enfin sur consoles

Le service Xbox Cloud Gaming arrive progressivement sur les consoles Xbox One et Xbox Series X|S du géant technologique américain.

Après avoir ajouté 76 nouveaux, et derniers, titres rétrocompatibles sur les consoles Xbox One et Xbox Series X|S à l’occasion des 20 ans de sa toute première Xbox, Microsoft livre un nouveau cadeau aux fans de ses consoles. Comme attendu, les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate vont désormais pouvoir jouer en streaming sur la plateforme Xbox Cloud Gaming (ou xCloud) directement depuis une console Xbox One ou Xbox Series X|S. Microsoft a en effet annoncé le déploiement de son service de cloud gaming sur ces appareils avec la prochaine mise à jour de novembre. Malgré son nom, il n’était jusqu’ici proposé que sur PC et appareils mobiles.