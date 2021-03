Après le Glass Skin, voici le Cloud Skin – la peau nuageuse en français - le make-up qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Inventé par le «make-up artist» Dominic Skinner, le Cloud Skin consiste en un teint mat vapo -reux et aérien, un peu flouté et très lumineux, à l’image des rayons de soleil qui passent à travers les nuages pour réchauffer nos visages. Une brillance contrôlée qui vient de l’intérieur du visage.

Sa réalisation consiste en un savant mélange de soins et de maquillage. Il est conseillé de commencer par hydrater sa peau avec un soin ultra-hydratant, puis de rajouter une huile scintillante avant d’utiliser un fond de teint mat en stick pour créer l’effet nuageux. Il vous faudra ensuite déposer de la poudre fixatrice aux creux des joues, sur le haut du front, sur le menton et la mâchoire, puis utiliser un highlighter transparent sur les joues, les yeux et l’arc de cupidon.