Football : Le Club Bruges lance une application antiracisme

Le club de première division belge a annoncé mercredi le lancement d’une application pour lutter contre le racisme dans son stade.

«Le racisme est un problème social qui est présent partout. Il en est de même dans les stades de football, il en est de même au Club. Une minorité absolue des 28’000 supporters qui encouragent les Blauw-Zwart chaque semaine gâche la vie des autres» indique le communiqué de presse. Cette minorité, le club n’en veut plus et l’a fait savoir «C’est comme ça que nous voyons les choses: si tu fais des remarques racistes, tu ne fais pas partie de notre famille, tu n’es pas avec nous. Et nous ne le supportons plus, nous le signalons» a conclu le Club Bruges.