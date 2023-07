Football: Le club de Cristiano Ronaldo interdit de transfert

L’argent ne permet pas d’être au-dessus des lois. Malgré des ressources financières presque illimitées, Al-Nassr ne peut plus enregistrer de nouveaux joueurs, rapportent «The Mirror» et «CBS». La raison? Le club saoudien aurait été puni par la FIFA pour ne pas avoir réglé la totalité du montant dû à Leicester pour l’arrivée d’Ahmed Musa en 2018.

Le Nigérian, qui a disputé 60 matches pour Al-Nassr, avait été transféré des Foxes au nonuple champion d’Arabie saoudie contre une somme approchant les 16 millions. Plus des bonus liés aux performances. Ceux-ci, en comptant les intérêts, se montent à environ 445’000 francs, comme l’indique un rapport de la FIFA. Et ils n’auraient pas été versés. L’affaire a alors été portée devant le TAS par Leicester, qui a obtenu gain de cause.