Hockey sur glace: Le club de Nico Hischier trône au sommet de la NHL

Getty Images via AFP

New Jersey s’est installé au commandement du classement général de la NHL, dans la nuit de lundi à mardi, suite à son succès au Madison Square Garden de New York contre les Rangers (3-5). Après 23 des 82 matches de la saison régulière, les Devils comptabilisent 38 points, soit deux de plus que les Boston Bruins qui n’ont disputé que 21 parties.