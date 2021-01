Le Derby County FC, équipe de Championship entraînée par l’ancienne star du foot britannique Wayne Rooney, est décimée par la pandémie de coronavirus. Conséquence: samedi, en Coupe d’Angleterre, le club alignera une équipe de juniors. Et Rooney devra rester chez lui.

Mercredi, le club de Derby a en effet annoncé que neuf de ses joueurs et membres du staff avaient été testés positifs au Covid-19. Toute l’équipe et son entourage ont donc été placés en quarantaine, et les installations du club ont été fermées.