Football : Le club entraîné par Wayne Rooney dépose le bilan

Derby County, qui joue en deuxième division anglaise, se retrouve pénalisé de 12 points en championnat.

L’engagement de Rooney

«Nos objectifs immédiats sont de s’assurer que le club puisse disputer tous ses matches de Championship cette saison et de trouver des investisseurs pour sauvegarder le clubs et les emplois de ses salariés», ont-ils ajouté.

Il s’est engagé à rester au club et à faire tout pour l’aider en cas de dépôt de bilan. «Je l’ai déjà dit et répété, je suis engagé dans ce club et vis-à-vis du groupe de joueurs et du staff. Ils comptent pour moi et je continuerai tout faire pour nous aider à traverser ce moment difficile», avait-il déclaré samedi dernier.