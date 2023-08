Football: Le club fête ses 100 ans, ses joueuses encaissent… 35 buts

Le SV Duissern se souviendra certainement très longtemps de son 100e anniversaire. Le club amateur, créé en 1923, a voulu marquer le coup en organisant un véritable événement afin de commémorer son siècle d’existence. Il a ainsi convié aux festivités les professionnelles du MSV Duisburg, une équipe qui milite en Bundesliga (première division allemande) et qui a terminé au 10e rang du dernier championnat d’Allemagne.

Et les joueuses de Thomas Gerstner se sont montrées particulièrement généreuses – ou spécialement sournoises, c’est selon – avec leurs adversaires qui évoluent dans les ligues régionales du pays lors d’un match de gala, qui s’est disputé dimanche. Elles ont ainsi distribué une ribambelle de présents tout au long des 90 minutes de jeu: 20 buts en première période, 15 autres durant le deuxième acte, pour un score final de 35-0!

Les joueuses les plus altruistes? Kappenberger, qui a offert à elle seule huit cadeaux. Mais aussi Jerabek, buteuse à six reprises, et Hess, auteure d’un quintuplé. Au total, douze joueuses du MSV Duisburg, qui est actuellement en pleine préparation en vue de la reprise de la saison 2023-2024 de Bundesliga, ont trouvé le chemin des filets lors de cette rencontre placée sous le signe des festivités.