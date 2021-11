Hockey sur glace – Les Mondiaux 2026 devraient avoir lieu en Suisse, mais où?

« Nous espérons que les autres fédérations seront solidaires » , souligne Patrick Bloch, le CEO de Swiss Ice Hockey. La Suisse, qui devait organiser l’édition 2020 finalement annulée pour cause de pandémie de coronavirus, espérait que son tour reviendrait un peu plus vite (2023, finalement organisé par la Russie). Il faudra patienter encore un peu, mais tout porte à croire que la candidature helvétique va passer la rampe pour obtenir l’organisation du tournoi en 2026.

Fribourg ou Lausanne?

Reste désormais à savoir dans quelles régions du pays et dans quelles patinoires. La formule Zurich/Lausanne, privée de l’épreuve en 2020, sera-t-elle de nouveau retenue? « Nous avons reçu plusieurs candidatures et nous allons prendre une décision avant la fin de l’année. Nous aimerions que tout le pays se sente concerné, mais il n’est pas encore acquis que nous miserons sur une candidature alémanique et romande. » Les infrastructures, les transports et la capacité hôtelière jouent un rôle prédominant.