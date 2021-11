Justice – Le coaccusé dans l’affaire du viol de Bale acquitté

Justice : Le coaccusé dans l’affaire du viol de Bâle acquitté

Faute de preuves, les charges ont été abandonnées contre un jeune homme qui était accusé d’être impliqué dans l’affaire dont principale accusé a bénéficié d’une réduction de peine.

Dans un communiqué, l’instance judiciaire explique qu’après une délibération approfondie et une prise en compte complète des preuves disponibles ainsi que des déclarations des parties, il résidait de sérieux doutes quant à la culpabilité du jeune prévenu. C’est pourquoi, selon le principe qui veut que «le doute profite à l’accusé», l’acquittement a été prononcé.

Il est encore possible de faire recours contre ce jugement. Les audiences du tribunal des mineurs n’étant pas publiques, les raisons précises qui ont motivé la cour à prendre cette décision ne sont pas encore connues.

ADN sur la victime

L’enquête avait montré que du sperme du jeune homme de 17 ans avait été retrouvé sur le visage et dans les cheveux de la victime. Des traces d’ADN de ce dernier ont été également détectée sur son soutien-gorge et sur l’intérieur et l’extérieur de ses collants. Les accusés n’ont jamais nié qu’un rapport sexuel avait eu lieu, mais ont affirmé qu’il s’était produit de manière consentie. Ni le tribunal de première instance, ni la Cour d’appel n’ont accordé de crédit aux déclarations des prévenus sur ce point.