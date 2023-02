Basketball: Le coach de Clint Capela à Atlanta a été renvoyé

Getty Images via AFP

McMillan termine avec un bilan de 99 victoires et 80 défaites en tant qu’entraîneur des Hawks, l’équipe du Suisse Clint Capela, après avoir débuté comme entraîneur intérimaire à la mi-saison en mars 2021 et avoir guidé Atlanta jusqu’à la finale de la Conférence Est, perdue face au futur champion Milwaukee.

Atlanta avait alors passé le deuxième tour des séries éliminatoires de la NBA pour la deuxième fois seulement en 54 ans, en éliminant New York et Philadelphie. «Je tiens à remercier Nate pour son leadership et son professionnalisme pendant son temps avec les Hawks», a souligné Fields.