Les JO 2020 en direct - Le coach de l'Afrique du Sud craint des malaises cardiaques

David Notoane, sélectionneur de l’équipe d’Afrique du Sud, craint que ses joueurs soient victimes de malaises cardiaques, comme le Danois Christian Eriksen à l’Euro, après leur période d’isolement pour préparer les Jeux, a-t-il affirmé. Les Sud-Africains vont débuter leur tournoi olympique jeudi face au Japon, mais ils sont perturbés par les trois tests positifs au Covid-19 de deux joueurs et d’un analyste vidéo, à leur arrivée au village olympique. A la suite de ces tests positifs, 21 membres de leur délégation ont été déclarés cas contacts lundi et confinés dans leur chambre. Du coup, David Notoane a peur que le manque de temps pour s’acclimater à la température et à l’humidité de Tokyo fasse courir un risque à ses joueurs quand ils arriveront sur la pelouse jeudi.