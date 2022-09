Basketball : Le coach des Boston Celtics a été suspendu pour un an

On ne verra plus Ime Udoka sur un parquet pendant un an.

ESPN et The Athletic ont rapporté plus tôt jeudi que l’entraîneur de 45 ans aurait eu une liaison «consensuelle et intime» avec une membre de son staff en violation du règlement et du code de conduite de la franchise. Les Celtics n’ont pas précisé quelles étaient les violations évoquées.