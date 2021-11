Covid-19 : Le cocktail d’anticorps de Regeneron efficace pendant huit mois

Les anticorps de synthèse réduisent de 80% les risques de contracter le Covid-19 et ce, jusqu’à huit mois après avoir reçu l’injection, assure la firme américaine.

Un traitement d’anticorps de synthèse développé par Regeneron réduisait de 80% les risques de contracter une forme symptomatique du Covid-19 et ce, jusqu’à huit mois après avoir reçu l’injection, a annoncé lundi la firme de biotechnologie américaine. Ces résultats «sont particulièrement importants pour ceux qui ne réagissent pas aux vaccins contre le Covid-19, y compris les personnes immunodéprimées», a souligné Myron Cohen, scientifique à l’université de Caroline du Nord, en charge de mener les essais financés par l’Etat américain.

Personne n’ayant reçu le traitement n’a été hospitalisé

L’étude a été réalisée auprès de plus de 1600 personnes. La moitié d’entre eux a reçu le traitement (une injection), l’autre un placebo. Durant une période de suivi de deux à huit mois, sept cas de Covid ont été recensés dans le groupe ayant reçu le traitement contre 38 chez ceux ayant reçu le placebo, une réduction de plus de 80%. Mais surtout, personne n’ayant reçu le traitement n’a été hospitalisé, contre six chez le groupe placebo.