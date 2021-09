Le code QR du pass sanitaire d'Emmanuel Macron a fuité

France : Le code QR du pass sanitaire de Macron a fuité

L’Élysée est dans l’embarras après la divulgation, sur Twitter et Snapchat, du passeport sanitaire du président français.

Le Conseil national de l’ordre des médecins a été saisi. Twitter

Les réseaux sociaux regorgeant de fake news, on pourrait croire qu’Emmanuel Macron fait les frais d’un énième canular. Or, c’est bel et bien le code QR du pass sanitaire du président français qui a fuité sur Twitter et Snapchat. «Des dispositions ont été prises», assure à Franceinfo l’entourage du chef de l’État, confirmant cette information. L’Élysée pointe «la négligence ou la malveillance de plusieurs professionnels de santé» et dénonce «une faute déontologique». La Caisse nationale d’assurance maladie a saisi le Conseil national de l’ordre des médecins pour sanctionner les responsables de cette fuite.

Sur ce pass sanitaire figure la date de naissance d’Emmanuel Macron et il est indiqué qu’il s’est fait vacciner le 13 juillet 2021 avec le sérum de Pfizer. Or, comme l’avait expliqué l’Élysée à Mediapart le mois dernier, le président français a en réalité reçu sa première dose le 31 mai, mais sa vaccination a été enregistrée plus tard à cause d’une «erreur» dans la transmission des données. Selon «Libération», le code QR de Jean Castex avait déjà circulé en ligne il y a quelques jours. Une photo diffusée par une agence et reprise par plusieurs médias avait permis à des internautes de scanner le pass sanitaire du Premier ministre.

Ces fuites posent un sérieux problème dans la lutte contre les fraudes. Utiliser le pass sanitaire d’une tierce personne est toutefois passible d’une amende salée: 750 euros (ramenée à 135 euros si elle est réglée immédiatement) et jusqu’à 1500 euros en cas de récidive. Si l’usurpateur fait le coup plus de trois fois en trente jours, il risque alors jusqu’à six mois de prison et 3750 euros d’amende.