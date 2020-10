Conseil du Léman : Le coeur de l’industrie lémanique bat sans frontières

Une centaine d’entrepreneurs suisses et français se sont donné rendez-vous ce jeudi à Mex (VD) pour faire le point sur la situation de l’industrie dans le bassin lémanique. Ils ont souligné l’importance du secteur pour le dynamisme de la région.

Le Conseil du Léman rassemble depuis 1987 les cantons de Genève, de Vaud et du Valais ainsi que les Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie.

Avec près de 250’000 emplois, dont 20’000 frontaliers, le secteur de l’industrie revêt un intérêt stratégique pour le dynamisme de tout un bassin de vie transfrontalier. Les derniers indicateurs prévoient une stabilisation de la croissance du secteur de l’industrie après la crise. Les mesures de soutien en France et en Suisse ont permis d’atténuer le choc.

Cependant, dans ce climat d’incertitude, de nombreux défis se posent pour son avenir, notamment celui du secteur de la machine-outil. Les rencontres jeudi au sein de l’entreprise Bobst ont été organisées pour stimuler les capacités d’innovation et d’adaptation des entreprises et faciliter la recherche de partenariats. Les entreprises ont souligné l’importance d’un climat de confiance et des conditions de coopération de nature à les rassurer.