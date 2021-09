Espace - Le cofondateur d’Apple se lance dans l’aérospatiale

«Ensemble, nous irons loin», commence par expliquer la voix off. «Nous prendrons soin les uns des autres. Nous résoudrons des problèmes ensemble. Ce n’est pas une course, ce n’est pas une compétition, ou un jeu. Nous ne sommes pas une personne, une entreprise, un pays. Nous sommes une planète. Nous sommes des explorateurs, des rêveurs, des preneurs de risques, des ingénieurs, des observateurs d’étoiles. Nous sommes humains. Et c’est à nous qu’il revient de faire ce qui est juste et ce qui est bon. Alors prenons soin de ce que nous avons pour que la prochaine génération puisse être meilleure ensemble», ajoute-t-elle sur des images qui se terminent par le slogan «Le ciel n’est plus la limite». C’est le même qui accueille les internautes sur le site web officiel de la société. Pas plus loquace. Il se contente d’informer que Privateer est actuellement «en mode furtif». La firme promet d’en dire plus lors de la conférence AMOS 2021 qui se déroulera sur l’île de Maui à Hawaii.