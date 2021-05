Mobile : Le cofondateur de Telegram met un gros tacle à l’iPhone

Pavel Dourov, créateur de l’app de messagerie sécurisée, estime qu’Apple vend du matériel «obsolète et hors de prix» à des «esclaves numériques».

Pavel Dourov a la réputation de ne pas avoir la langue dans sa poche et l’a prouvé une nouvelle fois sur sa chaîne Telegram publique. En réaction à un article du «New York Times» sur les relations entre Apple et la Chine, le cofondateur du réseau social russe VKontakte (2006) et de l’app de messagerie sécurisée Telegram (2013) a tiré à boulets rouges sur la célèbre firme de Cupertino. «Apple est très efficace dans la poursuite de son modèle économique, qui est basé sur la vente de matériel obsolète et hors de prix à des clients enfermés dans leur écosystème», a-t-il déclaré en traitant les utilisateurs d’iPhone d’«esclaves numériques».