Procès à Vevey (VD) : Le coiffeur abuseur écope du sursis partiel, les victimes n’en reviennent pas

Il était accusé d’avoir, entre 2019 et 2020, porté atteinte à l’intégrité sexuelle et à la santé d’une vingtaine d’adolescentes . Certaines n’avaient pas 16 ans au moment où il les a massées, attouchées, photographiées, dénudées ou topless, dans des positions suggestives, voire sexualisées. Ce quadragénaire vaudois risquait 5 ans de prison ferme. Celui qui avait utilisé son salon de coiffure de la région lausannoise comme studio photo, où cannabis et alcool étaient à disposition, a écopé d’une peine de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis pendant 5 ans.

L’incompréhension des victimes

Les cris et les pleurs se sont fait entendre dans les couloirs du Tribunal correctionnel de Vevey, mercredi, en fin d’après-midi. Les victimes, qui demandaient à ce «que justice soit faite», restent dans l’incompréhension, relatent nos confères. Mardi, neuf jeunes filles avaient témoigné devant les juges; elles vivent désormais avec la crainte des hommes plus âgés, une perte de confiance en soi, et parfois le sentiment de ne plus respecter leur corps. Des vies et des familles sont brisées, déplorent leurs parents.