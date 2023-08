Trafic: Le col du Susten bloqué par un éboulement

Entre six et huit m3 de rochers se sont écrasés samedi sur la route menant au col du Susten entre Wassen UR et Innertkirchen BE. L’éboulement se situe à deux kilomètres avant le sommet. Des travaux sont entrepris pour sécuriser la zone et permettre au trafic de reprendre. Ce devrait être le cas lundi, au plus tard mardi explique Stefan Simmen, porte-parole de la police uranaise.