Le vrai exploit de l’année

Le Col du Tourmalet sur un ballon-sauteur!

Un kiné belge a gravi l’un des cols les plus mythiques du Tour de France sur un moyen de transport peu adapté à la montagne. Cela lui a pris près de 11 heures…

Le Tourmalet est l’une des montées les plus durs des Pyrénées, avec plus de 1400 mètres de dénivelé positifs à 7% de moyenne et des passages à plus de 10%! Les meilleurs cyclistes de l’Histoire y sont forcément passés une fois en tête, comme Andy Schleck en 2010, Richard Virenque en 1994 et 1995, Lucien Van Impe en 1975, Bernard Thévenet en 1973, Eddy Merckx en 1969, ou encore Federico Bahamontes (1962 et 1963) et même un certain… Sven Montgomery (2001).