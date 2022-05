Lausanne - Le collectif 53m² a fait beaucoup de bruit pour ne rien obtenir de concret

Une première action devant le parlement

Plus tôt dans l’après-midi, les activistes avaient essayé de sensibiliser les élus du Grand Conseil en leur distribuant des tracts et en occupant, avec des matelas et des banderoles, les pavés de la rue Cité-Devant devant l’entrée du parlement vaudois. La joyeuse chambrée avaient ensuite fait route en direction de Chauderon.

Longtemps, les militants ont donné de la voix pour encourager leurs représentants durant cette séance marathon au cours de laquelle «La Ville a confirmé son engagement et sa volonté de développer et adapter les solutions d’hébergements d’urgence, mais aussi les mesures qui permettent aux usagers de sortir de ce dispositif. Cela, en collaboration avec ses partenaires du terrain, – associations et églises –, ainsi qu’avec les autorités cantonales» relatera un communiqué de la Ville de Lausanne peu après la fin des débats.

Deux logiques s’affrontent

Des arguments qui n’ont pas complètement convaincu les militants. «Il y a eu la tentative de la Ville de nous expliquer à quel point elle fait beaucoup de choses. On est bien au courant et c’est pour cela qu’on était présents puisque l’on juge que c’est insuffisant. On n’était pas venus pour entendre l’autopromotion des services sociaux de la Ville», dira Jules tandis que sa comparse Alix regrettait la difficulté de trouver un terrain d’entente entre les agendas politiques des uns et la réalité de la précarité vécue par les autres, deux jours après la fermeture des structures d’accueil d’urgence hivernales. «On nous parle de tous les rouages politiques à mettre en action. On peut entendre que tout ne se règle pas du tac au tac, mais en fait, non! On ne peut plus l’entendre!»