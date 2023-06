Lausanne: Le collectif «Droit de rester» a occupé pacifiquement la cathédrale 

Menée à l’occasion de la journée nationale des réfugiés, l’opération a eu lieu alors que le collectif a lancé le mois dernier une pétition demandant aux autorités vaudoises «un moratoire immédiat sur les exécutions de renvois forcés de femmes seules, de familles avec enfants et de personnes vulnérables». Un texte qui a recueilli jusqu’ici près de 2000 signatures. Parmi les revendications publiées dans son communiqué de presse, le collectif appelle le canton de Vaud à «faire preuve de courage, et démontrer qu’une politique migratoire plus solidaire et humaine est possible.»