Écublens (VD)

Le Collectif Jean Dutoit refait surface

Le mouvement de soutien aux sans-abris clandestins occupe un nouveau bâtiment. Il s’était fait plus discret depuis 2018 et un important coup de filet anti-drogue.

Le collectif Jean Dutoit n’avait plus défrayé la chronique depuis plus d’un an. Le mouvement de soutien aux sans-abris en situation irrégulière s’était retrouvé affaibli après un coup de filet anti-stupéfiants qui avait marqué les esprits, à l’été 2018. L’un de ses membres a d’ailleurs écopé de 13 ans de prison ferme en novembre dernier. Mais le collectif n’a jamais cessé ses activités pour autant, indique-t-il ce jeudi dans un message publié sur les réseaux sociaux.