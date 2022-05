Polémique : Le collectif #MeTooThéâtre censuré aux Molières?

Le collectif accuse les Molières d'avoir censuré son discours sur les violences sexuelles qu'il devait prononcer sur scène. Le président de la cérémonie affirme que le texte proposé ne correspondait pas à l’accord conclu entre les deux parties.

Le théâtre français célèbre sa fête ce lundi soir avec la 33e cérémonie des Molières. Organisée sans public en 2020 puis carrément annulée l’an passé à cause du Covid-19, cette soirée aura lieu aux Folies Bergère à Paris et sera présentée par l’humoriste Alex Vizorek. «On veut que ce soit de la joie et une fête», a déclaré à l’AFP Jean-Marc Dumontet, producteur à la tête de plusieurs théâtres parisiens et président des Molières.