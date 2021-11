Supreme x Tiffany - Le collier de perles pour mec: l’accessoire de la saison

Deux prestigieuses marques new-yorkaises, Supreme et Tiffany, ont dévoilé, mardi sur les réseaux sociaux, la collection la plus attendue de la saison: un ensemble de bijoux pour homme qui sera en vente dès jeudi. Avec cette collaboration, le vénérable joaillier de la Cinquième Avenue tente de séduire une frange de la population, la jeune génération, fascinée par le label streetwear. Et pour y parvenir, il fallait jouer avec les codes qui lui parlent en mettant en avant un accessoire phare: le collier de perles.