Hockey sur glace: Le Colorado de Denis Malgin jouera sa qualification au match décisif

Denis Malgin n’a eu droit qu’à 4’50’’ de glace lors de l’acte VI, son plus faible temps de jeu sur la série.

Ne jamais sous-estimer le cœur d’un champion. Dos au mur après sa défaite à domicile contre Seattle mercredi soir (2-3) , l’Avalanche du Colorado n’avait plus le droit à l’erreur. Mené 3-2 dans sa série du premier tour des play-off de NHL, le tenant du titre se trouvait au bord de l’élimination. Il a brillamment renversé le momentum en sa faveur en s’imposant à l’extérieur dans la nuit de vendredi à samedi (1-4).

Denis Malgin a peu contribué à cette fête collective. Le centre soleurois n’a eu droit qu’à 4’50’’ de glace, son plus faible temps de jeu sur la série, pour un tir tenté.

Tout se jouera dans le Colorado, dans la nuit de dimanche à lundi (3h30 heure suisse). L’Avalanche part avec un avantage mais étant donné que quatre des six rencontres de cette série ont été remportées par l’équipe visiteuse, la prudence est de mise.

Boston gâche encore

Boston et Florida passeront également par un match décisif. Les Bruins, qui menaient 3-1 dans la série, ont concédé une deuxième défaite de suite face aux Panthers (7-5). Boston, meilleur bilan de la ligue en saison régulière (65 victoires, 12 défaites), jouera sa qualification dans son TD Garden.

En revanche, deux séries se sont achevées dans la nuit de vendredi à samedi. Les Carolina Hurricanes se sont imposés contre les New York Islanders grâce à un but de Paul Stastny en prolongation (1-2) et valident leur ticket pour les demi-finales de la Conférence Est. Comme Dallas à l’Ouest. Les Stars ont fini le travail à Minnesota face au Wild (1-4).