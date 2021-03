Italie : Le colossal mausolée de l’empereur Auguste sort de l’oubli

L’imposant monument funéraire, l’un des plus importants de l’Antiquité, a rouvert mercredi à Rome, suscitant l’enthousiasme des visiteurs.

Au Moyen Âge, le mausolée est devenu une forteresse, puis un jardin à l’italienne à la Renaissance, une arène pour taureaux et buffles et, enfin, une prestigieuse salle de concert à partir de 1908.

Monument parmi les importants de l’Antiquité, le colossal Mausolée d’Auguste, fils de Jules César et fondateur de l’Empire romain, a rouvert le 3 mars au public.

Tombé dans les oubliettes de l’Histoire bien que situé en plein cœur de Rome, le colossal Mausolée d’Auguste, fils adoptif de Jules César et fondateur de l’Empire romain, a rouvert cette semaine au public, accouru aussitôt malgré la pandémie.

«Jusqu’ici, nous l’avons toujours connu en ruines, mais en réalité il s’agit de l’un des monuments les plus importants de l’Antiquité», explique Alessia, une guide masquée aux longs cheveux roux, en entraînant un petit groupe de visiteurs dans le labyrinthe de ce massif édifice composé de cinq enceintes concentriques.

«Il était tellement majestueux, à Rome on n’avait jamais vu quelque chose de la sorte», s’exclame la jeune femme en montrant les hautes enceintes.

Construit de 28 à 23 avant Jésus-Christ, le monument funéraire d’Auguste, qui régna plus de 40 ans de 27 avant J.-C. à 14 après J.-C., vantait des proportions colossales: la base cylindrique, de 90 mètres de diamètre, était surmontée d’un tumulus planté de cyprès, dont le sommet était couronné d’une statue en bronze doré de l’empereur culminant à 45 mètres de hauteur.

Au centre du mausolée, revêtu à l’origine de marbre blanc et de travertin, une chambre funéraire était réservée à l’empereur et son épouse Livie, et tout autour d’autres pièces étaient destinées aux membres de la dynastie des Julio-Claudiens.