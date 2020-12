Football : Le Columbus Crew a remporté la finale de MLS

L’équipe de l’Ohio a empêché les Seattle Sounders du gardien suisse Stefan Frei de remporter un troisième titre en cinq ans. Columbus s’est imposé 3-0 devant 1500 spectateurs

La Coupe et les confetti pour le Columbus Crew.

Zelarayan a ouvert la marque à la 25e minute et a marqué une deuxième fois à la 82e, scellant la victoire de son équipe au MAPFRE Stadium de Columbus (Ohio). Derrick Etienne avait marqué le 2-0 à la 31e minute.

«De la valeur à l’objectif»

Avec quelque 1500 spectateurs dans les tribunes, pandémie de coronavirus oblige, l’équipe du Colombus Crew n’a nullement souffert de l’absence de deux de ses joueurs vedettes, Darlington Nagbe et Pedro Santos, tous deux testés positifs au virus.

«Quand vous avez une vision qui est forte, quand vous donnez de la valeur à votre objectif et que vous avez un groupe de gars qui adhèrent à tout cela, personne ne peut les empêcher d’en arriver là», a déclaré, visiblement ému, l’entraineur de Colombus, Caleb Porter.

Dès la 17e minute, l’avant de Colombus, Gyasi Zardes a donné le ton avec une frappe, interceptée par le gardien suisse de Seattle, Stefan Frei. C’est finalement Zelaryan qui a ouvert le score à la 25e minute avec une frappe du pied gauche qui n’a laissé aucune chance au gardien. Six minutes plus tard, l’équipe doublait la mise avec un but marqué par l’international haïtien Etienne.