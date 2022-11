Cour européenne des droits de l’homme: Le combat acharné d’un couple gay pour son fils: la Suisse condamnée

«Mettre fin à la situation de précarité des enfants»

«Cet arrêt était attendu depuis 2015. Je ne suis pas du tout surprise par cette décision de la CEDH qui constate une violation du droit au respect de la vie privée de l’enfant en raison du refus par la Suisse de reconnaître le lien de filiation entre l’enfant et l’un de ses pères pendant presque 7 ans et 8 mois», a déclaré l’avocate Me Tiffaine Stegmüller. Cette experte qui publie des articles juridiques et scientifiques portant sur la procréation médicalement assistée a également réagi sur LinkedIn. «L’arrêt de la CEDH est très clair: les décisions d’adoption pour les enfants nés par GPA doivent se faire de manière effective et rapide.» Selon l’avocate lausannoise, la jurisprudence de Strasbourg oblige la Suisse à accélérer les procédures d’adoption. «Cette accélération est une bonne chose pour les enfants qui, entre-temps, sont dans une situation de précarité à tous les niveaux.»