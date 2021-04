Boxe : Le combat Fury – Joshua est «au point mort»

L’Arabie saoudite aurait offert 150 millions de dollars pour accueillir le premier duel entre les boxeurs britanniques. Mais la finalisation du contrat se fait attendre.

Le premier combat entre les boxeurs britanniques Anthony Joshua, 31 ans, champion du monde WBA, IBF et WBO des poids lourds, et Tyson Fury, 32 ans, champion WBC, annoncé en mars et prévu cet été, est remis en cause par le clan Fury.